元プロ野球選手・前田智徳氏の足首から謎の異音…専門家が指摘した「普通じゃない」ゴリゴリ音の正体

関節ケアの第一人者である角田紀臣氏がYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」で、「【神回】足首が不安定な原因は“神経を巻き込む癒着”だった!?関節がはまる衝撃の瞬間【前田智徳さん】」と題した動画を公開。元プロ野球選手の前田智徳氏をゲストに迎え、長年の悩みである足首の不調の原因を解き明かした。



動画では、角田氏が前田氏の右足首を動かすと「ゴリゴリ」という異音が鳴る場面から始まる。前田氏は「こんなの普通ですね」と意に介さない様子だが、角田氏は「普通じゃないですよ」と断言。この音の正体は、足首の関節がズレていることの証拠であると指摘した。



角田氏の診断によると、前田氏の足首は「距骨」という骨が外側に出ながら内側が詰まっている状態だという。この詰まりが気持ち悪いため、前田氏は普段から正座をしてバキッと鳴らすことで自身で対処していたと明かした。しかし、角田氏はこの行為について、足首の関節をさらに緩ませ、脱臼のリスクを高める危険な行為だと警告する。



さらに深掘りすると、足首の詰まりは神経ごと巻き込んで癒着をしている状態であり、これがビリビリとした痛みを引き起こしていたことが判明。角田氏はこの状態が脳に関節が脱臼するという恐怖信号を送り、無意識に力を逃がしてしまうスポーツトラウマを引き起こしていると解説。これが、踏ん張りが効かないなど、全身のパフォーマンス低下の根本原因となっていた。



施術では、角田氏が会話をしながら一瞬で関節を正しい位置に戻した。施術後に足首を動かしても異音は鳴らなくなり、身体のバランスチェックでは、施術前とは比較にならないほど腕の力が強くなるという劇的な変化が見られた。



足首から鳴る「ゴリゴリ」という音は、単なる癖ではなく、身体全体のバランスを崩す深刻なサインである可能性を示唆している。長年抱える身体の不調の原因は、思わぬ場所にあるのかもしれない。