竹田恒泰「台風みたいな大統領は100年に一度も出ない」トランプ関税と違憲判決が及ぼす世界への影響

政治評論家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで中東情勢の悪化による渡航トラブルと、トランプ大統領の関税政策を巡る違憲判決について独自の見解を展開した。



竹田氏はまず、中東の緊迫化に伴い、ドバイやドーハなどのハブ空港を経由する航空便が相次いでキャンセルになっている現状に言及。戦争を理由とした運休は航空会社の免責事項となるため保証がないと説明し、「帰り飛行機ないんですけどなんとかしてくれって、あもうないです飛びません、以上」とその過酷さを表現した。春休みにヨーロッパへ渡航した大学生らが帰国困難に陥っているとし、直行便の需要増でエコノミークラスが片道100万円に高騰している事態を憂慮。警鐘を鳴らした。



続いて、読売新聞の紙面を示しつつ、トランプ大統領による相互関税が連邦最高裁で憲法違反と判断されたニュースを解説した。しかし、トランプ大統領はこれを予期して通商法122条を根拠とした別の10%関税を用意していたと指摘。竹田氏はこのやり方を「ディールですからね」と評し、関税で脅して中国やロシア、イランといった国々を締め上げる交渉術であると分析した。



強硬な姿勢で世界をかき回すトランプ大統領を「こんな台風みたいな大統領は、まあ100年に一度も出ませんよ」と表現。「それはそれでね、やってほしいなという気はあります」と一定の理解を示しつつも、今回の違憲判決については「手放しで喜べる感じでもないな」と述べ、世界情勢の行く末に懸念をのぞかせた。