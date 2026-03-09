松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」を3月10日午前10時から発売します。

【画像】やば…うまそ！ コチラがごま油×ニンニク×コチュジャンでご飯が進む「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉肉」です！

同商品は、韓国の焼肉料理「サムギョプサル」を松屋流の定食メニューにしたもの。しっかり焼き上げた極厚の塩豚カルビ肉は、ほどよくやわらかい食感で、香ばしい豚肉のうまみと脂身の甘みが広がります。ごま油の香りが食欲を刺激し、ご飯が進む一品。

付け合わせには、食欲をそそるニンニク、焼いた肉からうまみがしみ込むキムチ、シャキシャキの青ネギがのっています。また、厚切りの肉に合うよう開発された別添えのコチュジャンたれで、一口ごとに違う味わいを楽しめます。

価格はご飯・みそ汁・サラダがセットの「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」が1180円（以下、税込み）、ご飯・みそ汁がセットの「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉」が1080円。テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金。全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

なお、発売開始から同月27日午前10時までの1週間限定で、モバイルクーポンで注文すると、いずれも100円引きで購入できます。

同社は「ぜひこの機会に松屋流の定番韓国グルメをご賞味ください」とアピールしています。