スズキからも軽EVバン登場！

スズキは2026年3月9日、同社初となる軽商用BEV（バッテリー式電気自動車）の「e エブリイ」を発売しました。

【画像ギャラリー38枚】これが「電気で走るスズキの軽バン」です

このモデルは、スズキとダイハツ、トヨタの3社共同で開発したBEVシステムを搭載した軽商用バンです。同じBEVシステムを用いる軽自動車は、2026年2月にダイハツから「eハイゼットカーゴ」「eアトレー」の2モデルが登場したほか、トヨタからもeハイゼットカーゴのOEM版である「ピクシスバン（BEV仕様）」が販売されています。

eエブリイも3車と同様、駆動用バッテリーに安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン（LFP）電池を搭載しており、容量は36.6kWhです。WLTCモード計測での一充電走行距離は257kmとなっているほか、パワートレインはモーターなどを一体化した「eAxle（イーアクスル）」を採用し、EVならではの静粛性や加速力と、軽ガソリンターボ車以上のトルクを発揮しているといいます。

また駆動用バッテリーを床下に配置することで、最大積載量は350kgを確保。運転支援システムには、ダイハツの予防安全技術「スマートアシスト」が組み合わされます。

税込み価格は「2シーター」が314万6000円、「4シーター」が323万4000円です。いずれも後輪駆動モデルとなっています。