医師が警告「やってはいけない花粉症対策」。実は意味なし／逆効果な対策とは
春と聞いて、どんな季節をイメージするだろう。寒さが和らいで新緑が芽吹く憩いの時期だろうか、もしくは桜が満開で行楽日和が続く観光シーズンか……だが、毎年の春について「花粉症で目も鼻もグジュグジュになるイヤな季節」と認識する人も多いはず。
2026年春の花粉飛散予測は2月下旬からピークが続き、特に東日本から北日本で平年以上の飛散になっている。この花粉症シーズンを乗り切る上では、生活改善や医薬品など様々な対抗手段を見聞きする。しかし、その中には「本当に効いているのか？」「逆効果では？」と首を傾げたくなるものも珍しくない。
そこで今回は医療法人社団藤和東光会藤保クリニックの院長・飯島康弘氏に話を伺い、多くの人が「ついつい」やりつつ、実はムダか逆効果というパターンなど、“本当に役に立つ”花粉症対策を紹介する。目鼻がツライ時期を少しでも快適に過ごすうえでは、知識が最大の武器である。
◆花粉症の原因は免疫・抗体の「がんばり過ぎ」
飯島院長は2011年に東京医科大学を卒業ののち、東京・埼玉・北海道などの内科医療現場で活躍している方である。院長自身も花粉症に悩んでいる身であり、その対策については深い知見を持っている。まずは前提として、花粉症が起こるメカニズムを解説してもらおう。
「スギなど花粉に反応しやすい体質の場合、最初に花粉が体に入ると、免疫は『IgE抗体』というものを作ります。このIgE抗体は、鼻や目の粘膜にある肥満細胞（マスト細胞）の表面にくっつき、次の花粉侵入に備えて待機します。次に花粉が入ってきた時、IgE抗体がその花粉に触れると、それを合図に肥満細胞が一気に反応して、ヒスタミンやロイコトリエンといった物質を放出します。これら物質が鼻や目の粘膜を刺激して、くしゃみ・鼻水・鼻づまり、目のかゆみなどの症状が出るのです」
要約すれば、花粉症は人体にとっての異物（花粉）に、体内の防衛役（免疫・IgE抗体）が「敵だ！追い出せ！！」と誤認して起きる過剰なアレルギー反応だと言える。
飯島院長は「花粉症は症状が出てからではなく『飛散前〜出始めの先手』が重要」というスタンスで早めの対策を推奨しているが、それは何故か。
「それは、くしゃみ・鼻水・目のかゆみが出た時点で、鼻や目の粘膜は既に炎症反応が進んでいて、粘膜が過敏になっているからです。これにより、少しの花粉でも過剰反応して、さらに粘膜過敏になる悪循環（プライミング効果）に陥るのです。この時点で薬を始めても、効き始めまで時間がかかるので、しんどい症状が長引くことになります。だからこそ花粉症は、症状が本格化する前から初期療法（先手の治療）をすることで炎症の始まりを抑え、ピーク時のつらさを軽減する可能性が高まります」
◆2026年の「警報級」花粉には早めの対策を
飯島院長が早めの対策を推すのは、冒頭のとおり2026年の花粉飛散が深刻だからだ。これは過去の事例と比べてどれだけ強く、花粉症についてどのような懸念点が高まっているのか。
「2026年春は一部地域で記録的な大量飛散が予測されています。東日本や北日本では例年の2倍以上という衝撃的な量が警告されており、西日本も含めても全国的に『非常に多い』所が出現見込みです。過去シーズンとの比較では、前年（2025年）が東日本・北日本で少なかった反動で、2026年はこれらの地域で飛散量が大幅増加し、地域によっては観測史上例のないレベルになる可能性があります」
これにより懸念されるのは、花粉症患者のさらなる増加と症状悪化だ。日本では既に花粉症の有病率が約40％に達し、「国民病」とも呼ばれる深刻な状況。しかも飯島院長いわく「飛散量が極端に多い年には、これまで発症していなかった人まで発症するリスクが高まる」「患者の症状も重症化しやすく、日常生活への支障や経済損失も拡大する恐れがある」という。
