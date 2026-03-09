飼い主さんお手製のセーターを贈られた柴犬の、なんとも言えない表情、いわゆる「ムキ顔」がX上で多くの人の心を温めている。



【写真】笑顔はホントにかわいいですね

今回話題になったのはココちゃん（@shiba_coco10diy）。普段はほとんど怒ることもなく、散歩中に出会う人全員にお尻をスリスりし、足の上に座ってしまうほど人懐っこい性格だそう。



毎朝、近所の山に登って朝日を見るのが日課だが、実は寒がり。冬の朝や、移動中にブルブル震えるココちゃんの姿を見て、飼い主さんは「これは根性論でどうにかする話じゃない！」と決意。既製品の犬服を探したが、いわゆる“寸胴体型”に合うサイズが見つからず、ママが自ら毛糸を手に取り、編んでは解きを繰り返して、世界に一着だけの完全オーダーメイドセーターを完成させた。



ところが、完成したセーターを初めて着せた瞬間、ココちゃんは予想外の反応を見せた。



嫌なことははっきり顔に出るタイプだが、セーターを着せると硬直。床で伏せているココちゃんを観察すると、何故か歯を剥き、低い唸り声を上げている様子。怒っているようにも見えるが、不思議なことに体は脱力していて、噛みつきそうな緊張感は一切なかったという。



「触るな！」と言っているようにも、初めての出来事に戸惑っているようにも見える、複雑な表情に飼い主も驚き、写真を撮影しXに投稿。手編みのセーターを着て、険しい表情を見せるココちゃんのギャップが話題を呼び2.3万いいねを獲得した。



飼い主さんは、「あの顔は、怒りでも喜びでもなく、初めての愛情の形をどう受け取るか考えている最中の顔だったのかもしれない」と振り返る。



SNSでは「黙れ小僧！の顔じゃん」「ものすごく喜んでる顔！」「オスの柴犬特有の嬉しい時のムキ顔だ」「反抗期？」などのコメントが寄せられた。人懐こいが散歩は嫌いなココちゃん。犬にも複雑な感情がありそうだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）