◇明治安田J1百年構想リーグ第13節FC東京3―1柏（2026年4月29日三協F柏）青赤の“昇り龍”が乗ってきた。FC東京の佐藤龍が2戦連発。プロ初の複数得点も記録し3連勝に導いた。1―0で迎えた後半15分だった。マルセロ・ヒアンにボールが入った瞬間、スペースへと飛び出て「ゴールに持っていける絵が描けていた」。雨に濡れた芝に左足でシュートを滑らせてネットを揺らした。さらに、1点差に詰め寄られた後半終了間際に野沢