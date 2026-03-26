重ね着したいけれど、どう合わせればいいかわからない……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、1枚でレイヤード風のデザインを楽しめる【ZARA（ザラ）】のトップス。バイカラー配色もアクセントになるトップスがあれば、薄着になる春も頼りになりそうです。 着るだけでサマになるレイヤード風スウェットシャツ 【ZARA】「ロングスリーブコントラストスウェットシャツ」\4,390（税込） T