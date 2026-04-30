阪神・西勇輝投手（３５）が３０日・ヤクルト戦（神宮）で今季初登板初先発に臨む。２９日は敵地で最終調整。昨年４月１２日・中日戦以来、３８３日ぶりの１軍マウンドに「落ち着いている。いつも通りに入っていけるかな」と心境を明かした。昨季は右膝の「内側側副靱帯の変性」の影響もあり、１軍登板はプロ入り後最少の１試合にとどまった。今季は開幕２軍も、ファームではここまで４試合に登板して２勝２敗、防御率２・８４