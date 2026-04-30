◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）竹丸は５回２死から簡単に四球を与えてしまい、直後の初球を適時二塁打。バッテリーはおおいに反省すべき点はあったけれど、２点を取られてなお２死満塁のピンチとなっても、ベンチは動かなかった。開幕投手を任せた竹丸に対する信頼と同時に、「ここを踏ん張れないと勝てる投手になれないよ」という阿部監督のメッセージだったと思う。さらに６回も続投した。９連