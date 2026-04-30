最強ステイヤーを決する伝統のG1「第173回天皇賞・春」（5月3日、京都）の追い切りが29日、東西トレセンで行われた。栗東では昨年のダービー馬クロワデュノールがCWコース併せ馬で力強い動き。長めから負荷をかけ、距離延長に向けて万全の仕上がりを見せた。同レースは30日、出走馬と枠順が確定する。ダービー馬が長距離仕様に仕上がった。クロワデュノールは馬場開場から30分ほどしてCWコースに入り、団野（レースは北村友）