猫の『免疫力を高めたい』ときに効果的な食材

免疫は、体の中に入ってきたウイルスや細菌から身を守る防御システムのことです。いわば体を守る「見えない警備隊」です。

この警備隊が元気に働くには、腸内環境や栄養バランスが整っていることが欠かせません。

次のような食材を取り入れて日々の食事から体の土台を整えていきましょう。

1.発酵食品（無糖ヨーグルトなど）

腸は免疫細胞の多くが集まる場所といわれています。腸内環境が乱れると、警備隊の動きも鈍くなりがちです。

無糖ヨーグルトなどの発酵食品に含まれる乳酸菌は、腸内の善玉菌をサポートします。

与える場合はごく少量、小さじ半分ほどを目安にフードへ混ぜる形が安心です。

乳糖をとりすぎると、お腹をこわしてしまうことがありますので、体質に合うかどうか少しずつ様子を見て判断しましょう。

2.良質なたんぱく質（鶏むね肉など）

免疫細胞そのものの材料になるのがたんぱく質です。不足すると体の防御力は下がってしまうからです。

消化しやすく脂肪の少ない鶏むね肉やささみは、おすすめの免疫食材になります。

必ず加熱してから細かくほぐし、味付けはせずにトッピングとして少量与えるのが基本です。人間用のハムや加工肉は塩分が高いため避けましょう。

3.オメガ3脂肪酸を含む魚（サーモンなど）

オメガ3脂肪酸には炎症をやわらげる働きが期待されています。

慢性的な炎症は免疫バランスを崩す要因のひとつですので、サーモンや青魚を少量取り入れることで、体の内側から整える助けになります。

こちらも必ず加熱し、骨を丁寧に取り除くことが重要です。与えすぎは脂質過多になるため、週に1～2回、少量を与えるのが目安になります。

4.抗酸化成分を含む野菜（かぼちゃ・にんじんなど）

体内で増えすぎた活性酸素は細胞を傷つけてしまいます。抗酸化成分はそのダメージを抑える役割を持ちます。

とくに、かぼちゃやにんじんにはβカロテンが豊富で、免疫維持に役立つ栄養素です。

やわらかく加熱し、ペースト状にしてほんの少し混ぜる程度にとどめます。猫は本来肉食動物なので、野菜は主役ではなく「補助役」として少量与えましょう。

与え方のコツと注意点

免疫力を高めたい気持ちが強いと、つい「あれもこれも」と足したくなります。

けれど急な食事変更は下痢や嘔吐の原因になります。新しい食材は一度に一種類、少量から始めるのが鉄則です。

持病がある場合や療法食を食べている猫では、自己判断での追加は控えましょう。特に腎臓病やアレルギーがある猫では慎重さが求められます。不安があれば獣医師へ相談すると安心です。

今回紹介した食材はあくまで補助的な役割です。大切なのは、総合栄養食を主軸にし、ベースを整えてプラスの栄養素を活かしてあげましょう。

まとめ

猫の免疫力を高めるために大切なのは、特別なものを与えることよりも、毎日のごはんで体の土台を整えることです。

腸を支える発酵食品、体をつくる良質なたんぱく質、炎症をやわらげるオメガ3脂肪酸、細胞を守る抗酸化成分。

どれも、栄養があるからといってたくさん与えていいわけではありません。「少量を無理なく」が重要なポイントになります。

急に変えず、様子を見ながら取り入れてあげましょう。食事の時間は、愛猫の健康を守るための積み重ねです。

免疫力を高める食材をうまく取り入れて、これからの元気な毎日を支えてあげたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)