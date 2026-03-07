立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、社名の読み方を紹介しています。

【画像で見る】え…？ 勘違いしてた…コチラが「名代」の読み方です！ マジか…！！（4枚）

「名代」の読み方とは？

公式アカウントは、「名代（なだい）富士そばです。せめて社名だけ、覚えて帰ってもらえるとうれしいです！」とコメントし、「名代富士そば」のロゴ画像を投稿しています。

ロゴには、ローマ字で「NADAI FUJISOBA（なだい ふじそば）」と書かれており、「名代」は「なだい」と読むことが分かります。

この投稿に対し、X上では「え！？」「勘違いしていました」「『なだい』なのか…」と驚く声が上がっています。

思い違いをしていた人からは、「名代（めいだい）富士そばだと思ってました」「ごめんなさい、『みょうだい』と呼んでいました」とのコメントが寄せられています。

「名代」の読み方について、公式アカウントは過去にも「何度でも言います」「勘違いしている人も多いようですが…」と何度か投稿し、「なだい」であることをアピールしています。「めいだい」や「みょうだい」のほか、「みょうしろ」「なしろ」と思い違いをしている人もいるようです。