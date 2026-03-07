1.ゆっくり瞬きをする

猫がゆっくりと瞬きをする「スロー・ブリンク」は、相手に敵意を持っていないこと、警戒することなく安心していることを示すサインです。また、目を細めた状態で見てくるのも、気持ちが落ち着いていてリラックスしている証拠です。

オトナの猫同士では、見つめ合う行為は好戦的で敵意を意味しますが、親しい仲では、見つめ合うことで意思疎通をすることもあります。

もし、猫と目が合ったときに、耳を倒したり緊張した表情をしたりせずに、穏やかな様子のままであれば、猫は相手に安心感を持っているということです。

2.撫でると喉を鳴らす

人慣れしている猫は、頭や顎、首周りといった場所を触られても強くは嫌がりません。しかし、お腹や足先などの本当に急所となる部分は、警戒している相手には決して触らせないものです。

しかし、触れるからといって完全に心を開いているかどうかはその猫によって異なります。野良猫や地域猫など、外で暮らす猫でも食事をくれる人間に慣れていると、撫でられること自体はあまり嫌がらない個体もいるのです。

一方、撫でたときに喉をゴロゴロと鳴らすのは、安心して相手を受け入れている状態を示しています。ふれあいを楽しむだけの余裕を持っているのですね。

3.自分から近づいてきて体を寄せる

猫の信頼度は、猫がどれだけ自分から距離を縮めてくるのかという主体性によって変わります。前述の撫でる行為は、猫のいる場所に人間から近づくこともありますが、猫の方から寄ってくるのは、その人を信用しているからなのです。

帰宅時に玄関までお出迎えをしてすり寄ってきたり、ソファなどに座っているときに隣に寝転んできたりするのは、猫が意識的に心を開いているからできる行為なのです。

身体的に距離を近づけるのは、猫が相手を『安心して一緒に過ごせる存在』として認めており、そうしたいと思っているからなのです。

4.無防備な姿を見せる

猫を飼っている人には当たり前のように見る「毛づくろい」や「お昼寝」ですが、実はこれらは猫が安全だと感じる環境でなければ行わない行為です。どちらも気を抜いてリラックスする時間で、周囲を特に警戒することもなく、視界や注意が散漫になりやすいからです。

また、人が見ている前でスヤスヤ眠ったり、トイレで排泄したりするのも、信頼されているからこそです。睡眠やトイレは敵に襲われやすい状況であるため、人を危険とは思っていないからできるのです。

それを当たり前と感じられるのは、すでに愛猫から十分に信用されている証といえるでしょう。

5.怖いときに飼い主を頼る

恐怖を感じたとき、猫はその場から逃げることを最優先にします。これは、動物であれば普通のことで、恐怖や命の危険を感じているときに、人へ近づく行動は通常ほとんど見られません。

だからこそ、驚いたり、不安を感じたりしたときに、飼い主の近くへ寄ってくることは、とても強い信頼感があるからだと考えられます。

もし、落雷など突然の大きな音に驚いたときや、体調が優れないようなときに、猫の方から身を寄せてくるのであれば、飼い主のことを安心できる存在、いわば心の拠り所として認識しているのでしょう。

まとめ

愛猫からの信頼は、「どれだけ甘えるか」よりも「どれだけ無防備でいられるか」に表れます。

身体を預ける、安心して眠る、不安なときに近づくといった行動は、猫が自分の意思を持って行動していることから、とても信頼度が高いサインです。

一方で、控えめな態度であっても安定した距離感を保っている場合は、十分な信頼関係が築かれていると判断できますし、今後さらに信頼関係を深めていく余地もあるといえるでしょう。

とはいえ、猫の行動には、それぞれの性格や経験による個体差が大きく影響します。行動を総合的に観察し、猫が安心して過ごせる環境や選択の余地を確保することが、信頼関係を深めるうえで重要です。