この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

中小企業が利益を出すほど赤字になる本当の理由を知っていますか？倒産する前に改善しましょう！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、人気YouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」を運営するマイキーをゲストに招いた対談動画を公開した。海外企業の実情や膨大なデータ分析に基づき、「会社を伸ばす最強戦略」として、安易なSNS活用や節税への警鐘を鳴らし、本質的な経営のあり方を語り合った。



動画冒頭、マイキーは自身の経歴について、15歳から毎日6～7時間は論文を読み込み、現在も海外企業を中心に500社以上の分析を行っていると明かす。その膨大な知識量から導き出された「成長する会社としない会社」の違いについて、多くの日本企業が「戦略の立て方がなっていない」と指摘。「経営戦略」「事業戦略」「機能戦略」「財務戦略」という正しい順序を踏まず、いきなり機能戦略の一部である「マーケティング」に資金の6割を投じている現状を問題視した。



特に話題となったのが、近年流行している「SNS戦略」についてだ。マイキーは、SNS戦略は基本的に「短命で終わる」と断言。経営基盤やブランドが整っていない段階で広告費を投じても、一時的な売上増は見込めるものの、長期的にはROI（投資対効果）がマイナスになるとデータを用いて解説した。その上で、まずは「徹底的に営業を強化させる」ことが重要だと説く。実際、20年間赤字だった地方の弁当屋に対し、Web広告ではなく泥臭い営業活動を徹底させた結果、競合が潰れたタイミングで注文が殺到し、人手が足りなくなるほどV字回復したというエピソードを披露。「営業力がなければ、いくら集客しても売れない」という本質を突き、市ノ澤も「営業力があれば商品は何でも売れる」と深く頷いた。



また、中小企業経営者が陥りがちな「節税」についても議論が及んだ。マイキーは、多くの経営者が行っている節税（課税の繰延）に対し、「お金を増やす能力がない人に投資するのはギャンブル以下」と厳しい見解を示す。目先の税金を減らすために手元のキャッシュを減らすのではなく、税金を払ってでも手元に資金を残し、それを人材育成や社内インフラなどの「成長のための投資」に回してリターンを得るべきだと主張。これには「黒字社長」として財務改善を指導する市ノ澤も「全くその通り」と膝を打ち、本来あるべき「投資家的な経営視点」の重要性で意気投合した。



動画の終盤では、情報の質の重要性についても言及。「YouTubeで勉強する人は無能しかいない」と過激な表現を使いつつ、誰でも発信できる二次情報ではなく、論文や専門書といった一次情報に触れることの大切さを説いた。データと論理に基づいたマイキーの容赦ない分析と、それに共感する市ノ澤の掛け合いが、経営の本質を鋭く浮き彫りにする対談となった。