「よくわからんまま1000円終わった」パチンコ初挑戦のユーザーが困惑　1年予習しても挫折するホールの不親切さ

キャリコネのコラムで、これまでかなり長いことパチンコ関係の駄文を書き散らしてきた。機種のスペックに関する話をする際には、適当なことも書けない時代なのでいちいち解析攻略サイトの情報を参照している。それでも20年以上前の機種になるとなかなか情報も記載されていないので四苦八苦。

しかし、最近は便利なもんで、うろ覚えのまま原稿を納品すると、AIがファクトチェックしてくれるのだそうだ。大昔の機種についての指摘が編集部から入ったときはかなり驚いたが、今はそれもAIが精査してくれるというんだから、この方面の進歩は脅威的だ。

こっちはどんどん物覚えが悪くなり、記憶も薄れていくのに、お金を入れて遊んだ経験もない機械が自分よりも詳しく正しい情報を提示する。凄いよね。すっかりライターとしてのモチベーションはなくなった。いや、まじでそうなっちゃうよ、AIが優秀すぎるもん。

人間は機械には勝てん！ そして人間が勝てない機械と言えばやっぱりパチンコ・パチスロだ。今の時代にこれをやってる人はマジで考え直したほうがいいんだけど、それでも新参者が身一つで挑戦することもある。勇ましいし、かっこいいぜ。ただ……せっかくの挑戦者も、この戦いのルールに関しては把握していないことが多いようで。（文：松本ミゾレ）

「初めてやってみたけど、よくわからん」←これを初心者に思わせる時点で未来はない

先日、オープンな気持ちでおーぷん2ちゃんねるを見ていると「初めてパチスロパチンコやってみた」というスレッドを発見した。スレ主はタイトルにあるように、初めて自分の意思でホールを訪れパチスロとパチンコを遊技してみたという。

その感想が以下の通り。

「マイジャグラーVを5スロ1000円分やってみたがよくわからんままコイン消費して終わった PA海物語3R3を1パチを1000円分やってみたがよくわからんまま玉が無くなって終わった」

パチスロとパチンコの代名詞のような、わりかしシンプルでわかりやすいゲーム性の機種選びだ。

初めての挑戦でこれを選ぶ時点で、ある程度の予習はしていたと思われるが、実際に彼は1年ぐらいパチンコ動画や攻略サイトを見て学んでいたという。さらにホールにも何度か出向いていたが、偵察だけに終始。そして今回やっと実戦に突入したわけである。

結果は「よくわからん」ということだったが、よくわからん、というのは極めて自然なことである。前から書いてるけれど、とにかく今のパチンコホールは初心者向けのサービスを度外視して、重篤な依存症ばかりに目が向いている。

機種のスペック表はちゃんと用意しているホールとそうでないホールで二分されているし、わからないことがわからない初心者が頼るための人員も配置していない。

僕らは依存症なので「わからんなら店員に聞けよ」とか思いがちだけど、店員を見ると結構忙しそうに歩き回っていて声をかけにくいって場合もあるだろう。あと、シンプルに自店の店員に初心者向けの接客を教育している店舗ってどれだけあるんだろうか。

見るからに初心者で手間取ってるユーザー、僕も見かけたことはあるけど、結構そういう人がいるのに店員が手助けしないんだよね。明らかに目に入っているはずなのに、笑顔で通り過ぎるとかよくあるよ。あれは多分、そういう人向けの接客を教わってないとか、そういうことなんだろうな。

あとは店員も自分の金で打たない人が多いから、困ってる人を見かけたところでやれることもないんだろうけど。環境が初心者に不親切な作りになっているんだよね。結局わからないから、この人だっておーぷん2ちゃんねるで質問してるわけだし。

お金を落とす初心者に対して、冷たいんだよね。だから初心者が寄り付かないし、だから店舗数が年々減るんだけど、本当にホールってこのことを考えてない気がする。同じような話をするのって、今回が初めてじゃないぞ。

お客さんにお金を使わせたいなら、遊び方ぐらい説明したら？

それこそ、台の間に機種のスペック表とかリール配列を印刷したファイルを挿している店は多い。で、そういうファイルを見ると、一緒にその店の会員カードの紹介とか、Wi-Fiのパスワードとかが記載されている。

そんなどうでもいいもんを挿入する余地があるんだから、初心者向けに「お金はここに入れてください、精算はこうしてください、カウンターはこちらです」みたいな案内ぐらい用意できんもんかね？

店としては毎回素人さんを見かけるたび、優しい常連が店舗側に代わって遊び方をレクチャーすると思っているのかもしれんけど、客にそんな義務はないわけで。お金を使わせるんだから、安心して負けてもらうためにも、遊び方ぐらいちゃんと初心者に提示したほうがいいと思うんだよなあ、いい加減に。

業界を発展させたいのか自分で未来を閉ざしたいのか、さっぱりわかんねえよ。別にそんなに難しいことを書いているつもりはないんだけど、新規ユーザーが増えない理由をもうちょっとちゃんと考えるべきでは？

台はどんどん高くなり、電気代も高騰し、ユーザーは減っているわけだから、新しいカモをしっかり網で覆わないとダメですよ。

さいわいにもこのスレッドを立てた人物は、後日また1人でホールにいき、今度は大当たりを射止めたみたいだけど、その間ホール側はこのビギナーになんにもしてないからね。みんなこのスレッドの親切な依存症たちが教えたり、応援したから再戦したに過ぎない。

一見さんをもうちょっと真剣に囲い込んだほうがいいよ、マジで。