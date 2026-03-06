自動販売機の台数の削減や事業の売却が、相次いで発表されています。わたしたちの周りから減っていく自動販売機。その背景には、何があるのでしょうか？

■自販機事業、売却や縮小 相次いで発表

街の人に聞きました。

──自販機がなくなったら困りますか？

50代

「麦茶買ったり、大体使ってます毎日。身近にあって便利なものなので、できればなくなってほしくない」

30代

「急いでる時とか買えなくなるのは困る」

「ないと困る」という声も上がる中、いま、自販機事業縮小の動きが相次いでいます。

キレートレモンなどを販売するポッカサッポロフード＆ビバレッジは、10月1日をめどに自販機事業を売却すると発表。

消費者の節約志向などから需要が伸び悩む中、機器のメンテナンス費用が上昇していることなどを要因にあげています。

ダイドーも、自販機での販売がここ数年減り続ける中、全国に約27万台ある自販機のうち約2万台を、来年度末までに撤去する方針を明らかにしているのです。

■販売経路が多様化、節約の影響も

年々、数を減らしている清涼飲料の自動販売機。ここ数年は、200万台を割り込んでいます。

その背景について、日本自動販売システム機械工業会は、コンビニや薬局など販売経路が多様化したことや、飲料メーカー側の管理する人員の不足や人件費高騰などで、採算が取れない自販機は撤去されるためとしています。

街の人も…。

30代

「前はもっと（自販機）使ってた。（今は）コンビニの方が色々と種類もいっぱいあって安い」

◇

60代

「これ（水筒）はいつも持ち歩いてて」

50代

「単価が高くなってるのが分かるので、そういうところは節約するところかな」

50代

「180円とかびっくりして買えない。水とか麦茶とか高くないやつ（買う）」

6日、スーパーで清涼飲料を5本買っていた主婦は…。

4人家族 主婦（40代主婦）

「子どもの麦茶が足りないときにぱっと（自販機に）買いに行ってたけど、スーパーまで買いに行く。安いから」

──自販機使う機会は？

4人家族 主婦（40代主婦）

「減っています、だいぶ」

家に自販機を設置しているという女性は…。

家に自販機を設置

「昔に比べたら売り上げ・本数も減っている。うちで置いていてもこっちの方が安いから」

■防災面での活用も期待

災害時に地元局の防災ラジオが流れるなど、防災面での活用も期待されている自販機。

コカ・コーラボトラーズジャパンは、今後も利便性向上に貢献しながら、自販機の役割をさらに深めていきたいとしています。

アサヒグループホールディングスは、今後の自販機事業について撤退や縮小は考えていない、としています。