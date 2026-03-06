伝統のデザインを継承しつつ進化を遂げた「N-ONE」の最新仕様

ホンダは2025年11月21日に、軽乗用車「N-ONE」の一部改良モデルを発売しました。

今回発表された改良モデルの中でも、ひときわ上質感を放つ「Premium Tourer（プレミアムツアラー）」とは、どのようなグレードなのでしょうか。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”ホンダ新「軽ワゴン“四駆仕様”」です！（30枚以上）

N-ONEは、ミニマルで心地よい室内空間を追求したベーシックな軽ワゴンとして2012年に初代が登場しました

1967年に登場したホンダ初の軽乗用車「N360」をモチーフとした、タイムレスなエクステリアデザインや、高い実用性などから人気を博してきました。

2代目モデルは2020年11月に登場。初代から受け継いだ親しみやすい丸目のフロントフェイスなど、普遍的なデザインを維持しながら、走行性能や安全性能を磨き上げています。

そして今回の一部改良では、全グレードにおいて前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターを新たに標準装備しました。また、各グレードでの装備拡充やラインナップの整理が行われています。

なかでも注目なのが、CVT車の最上級グレードとして位置づけられる「Premium Tourer（プレミアムツアラー）」です。

プレミアムツアラーは、質感を高めた内外装と力強い走りが魅力のターボモデルです。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1570mm、ホイールベースは2520mm。

エクステリアは、大型のフロントグリルやサイドモール、リアバンパーモールにブラッククロームメッキの加飾を施しています。

さらに今回の一部改良では、大型カラードリアスポイラーを新たに採用したほか、15インチアルミホイールを光沢のあるベルリナブラックで仕上げるなど、黒を基調としたスポーティかつ上質な外観へと進化しました。

インテリアも最上級グレードにふさわしい仕立てとなっており、シート素材には肌触りの良いプライムスムースを採用して座り心地にもこだわっています。

ブラックで統一された車内には、ブラックヘアライン調のインパネガーニッシュや本革巻きのステアリング、シフトレバーを装備。

さらに、ステアリングを握ったまま変速操作ができるパドルシフトや、運転席および助手席のシートヒーターなど、快適性を高める装備が充実している点も特徴です。

荷室は後席を倒すことでフラットな空間が広がるほか、リアシートの座面を跳ね上げることで背の高い荷物も積載できるなど、独自のシートアレンジが可能です。

安全面では、先進安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダセンシング）」を搭載。衝突軽減ブレーキや車線維持支援システム、アダプティブクルーズコントロールといった機能を備えています。

また、電子制御パーキングブレーキとオートブレーキホールド機能を全車に標準装備。

パワートレインは、最高出力64PS、最大トルク104Nmを発揮する直列3気筒インタークーラーターボエンジンを搭載し、駆動方式はFFと4WDから選択可能です。燃費性能はWLTCモードで19.8km／リッターを実現しています。

※ ※ ※

プレミアムツアラーの価格（消費税込）は217万3600円（FF）、231万8800円（4WD）に設定されています。

レトロで愛らしいルックスに、最新のデジタル装備や上質な仕立てを詰め込んだN-ONE。なかでもプレミアムツアラーは、所有する喜びと快適な走りを両立したいユーザーにとって、軽自動車の枠を超えた贅沢な選択肢といえそうです。