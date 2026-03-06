グラビアタレントの清水あいり（33）が、2024年7月に発表した結婚の知られざる裏側を明かした。プロポーズなしで始まったという不思議な結婚生活の形に、共演者からは「一番理想のパターン」と羨望の声が上がっている。

【映像】清水あいりの夫の情報

3月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

人気企画「“本音はベッドの上で”女子会編」に出演した清水は、夫との馴れ初めについて「紹介や合コンではなく、生きてて普通に出会った」と回顧。実は正式なプロポーズの言葉はなかったといい、夫からの「俺はいつでも準備できているから」という静かな一言に対し、清水が「んー、じゃあ籍入れとく？」と返したことで、自然な流れで結婚が決まったという。

このエピソードに、強い結婚願望を持つ3時のヒロイン・かなでは「めっちゃいい！ 一番私の理想のパターン！」と大興奮。焦りから「この人と結婚できるかな？」と探してしまうというかなでに対し、清水は「突然環境が変わるのが苦手」という理由で現在も「週末婚」というスタイルを貫いていることを明かした。

さらに、夫の誠実さを確信した瞬間についても言及。付き合う前に家まで送ってもらった際、あえて「警察署の前で（降ろして）大丈夫」と伝えたという。それに対し、夫から否定されるどころか「賢明な判断だね」と肯定する連絡が届いたことが、信頼の決定打になったと振り返った。

お互いの自立心を尊重し合う独特な夫婦のあり方に、スタジオのぺえは「清水あいりは意外と堅い」と分析。自身のペースを崩さない、現代的な結婚の形にスタジオ全体が深い関心を寄せていた。