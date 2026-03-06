熊本市民病院があった場所に、全国で店舗を展開する食品スーパーの「ロピア」が進出することが分かりました。

熊本市東区湖東にあった熊本市民病院は、熊本地震で被災し、移転しました。

その跡地を、去年1月に熊本市の「同仁グループ」が32億7000万円で落札しました。

関係者によりますと、跡地には2階建ての商業施設を建設し、ホームセンターの「ナフコ」に加えて、関東など全国で150店舗、九州では福岡に展開する食品スーパーの「ロピア」が入居するということです。

イタリアンレストラン・100均も（敷地内の地図掲載）

また、敷地の北側には平屋の建物を整備して、イタリアンレストラン「ピソラ」が入居します。

敷地内に残る病院の管理棟だった7階建ての建物は、3月に改装工事が始まり、1階に100円ショップの「ダイソー」が出店するということです。

「良品 安価」物価高に応える

今回、誘致を担った不動産会社は…

熊本不動産取引 小森健一郎社長「ナフコはホームセンター、家具、ロピアは生鮮食品。全国で一番旬な店。良品、安価。物価高の中で非常にマッチしている」

商業施設には約320台の駐車場を確保した上で、今年12月から来年春にかけて、各店舗の順次開店を目指すということです。

不動産会社は、車の出入り口を3か所に設けることで、交通渋滞抑止につなげたいとしています。