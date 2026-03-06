解読不能の48文字が刻まれる国宝「時代を写す鏡」銅鏡とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話】

中国古来の伝説人物が刻まれた人物画像鏡！

刻字された48文字の金石文には何が？ ── 銅鏡

「銅鏡」は、「銅鐸」と並んで弥生文化を特徴づける代表的な文化財である。銅鐸同様、必ずしも制作地点と出土地点が一致せず、移動性をともなっているが、ときどきの政治状況を鋭く反映しているからだ。〝時代を写す鏡〟なのである。

銅鏡のルーツ、中国漢代の代表的な鏡の裏面を見ると、中心に鈕があり、周囲に円形に広がる天空の世界、さらに外側に四方の東西南北を守る守護神と方形の大地、天地を支える柱と綱の留め具が描かれている。中国古来の宇宙観、世界観を表わして呪術的であるが、表面の鏡は、意外にも国家的官位制度が整いはじめたため、姿見の道具として実用性を重要視されたらしい。

弥生中期ごろ、銅鏡※1が北部九州に伝来すると銅鐸同様、宝器として珍重され、有力土豪や司祭者の甕棺墓に副葬品として利用される。中には20枚、30枚もの鏡を副葬して勢力を誇示したり、鋳型を手に入れ、模造品（仿製鏡）をつくる者が現れた。

裏面の文様にも鳥獣の写実画が取り込まれ、独自の工夫が見られるようになる。そして墓に銅鏡を副葬する風習は瞬く間に全国に広がり、古墳時代にも継承されるのである。

ところで、なぜ銅鏡が文化財として珍重され、和歌山県橋本市の隅田八幡神社人物画像鏡のように国宝に指定されてしまうのか。それは裏面には鈕を中心に古代中国の伝説上の東王父※2、西王母ら９名の人物を配し、周囲に方形と半円形の文様、鋸歯文を回したほか、周辺部に漢字48文字から成る銘文が見出されるからだ。しかも、まだ釈読が定まらないのだが、「大王」とか、「男」と読める文字がある。考古学のみならず、古代史学、古代文字学の各分野でも注目する由縁である。

※1 『魏志』「倭人伝」には、魏からの卑弥呼への下賜品として銅鏡100枚や多くの布類などが渡されたと記されている銅鏡だが、水中考古学者・茂在寅男博士（故人）は「銅鏡＝日時計」説を唱えている。裏面のつまみに紐を通して吊り下げると銅鏡は日時計になる。方位は太陽と反対方向に写る紐の影を見ればよいのだそうだ。

※2 東王父・西王母＝両者とも中国神話上の仙人だ。東王父は男仙人を統率し、西王母は女仙人を統率する役割である。この仙人は渤海のはるか東、蓬莱山に住むと伝えられ、東王父は別名「東王公」「木公」「扶桑大帝東皇父」など12ほどの別称を持つという。

人物画像鏡

昭和26年（1951年）に国宝指定 / 和歌山県橋本市隅田八幡神社所蔵

隅田八幡神社の人物画像鏡の正確な出土年代や出土地は定かでないが、5～6世紀ごろの制作と見られている。鏡背48字の金石文は、日本古代史、考古学、日本語学における貴重な資料という。「金石文」とは、金属や石に刻まれた文字や文章などをまとめて呼ぶ名称。鏡の裏面は円形の鈕を中心に、内区には古代中国の伝説上の人物である東王父や西王母など9名の人物が刻まれている。また、周囲には半円形と方形からなる文様帯、その外側にはノコギリのような三角形の鋸歯文を表し、周縁部には漢字48字の銘文が左回りに鋳造されている。人物画像鏡は青銅製で、直径19.9cm。

48字金石文：癸未年八月日十大王年男弟王在意柴沙加宮時斯麻念長寿遣開中費直穢人今州利二人等取白上同二百旱作此竟

大意：

癸未（403年） の年の8月 日十大王（ 読み方多様） の年、男弟王が意柴沙加宮におられるとき、斯麻（ 百済の武寧王）が長寿を念じて開中費直穢人、今州利の2人らを遣わし（開中費直、穢人今州利の説あり）、白上同（真新しい上質の銅）二百旱を（分量）を用いてこの鏡を作る⇨これは403年の癸未として解釈された文意。ほかに503年癸未とした解釈もある。

にゃん太：銅鏡って鏡だというけど、銅なんかで顔が見えるのかな？

わん爺：いまの鏡は透明なガラスの背面に薄い銀を吹き付け、その上に銅の膜や特殊な膜を塗ることで顔なんかが映るようにしているんだな。しかし、銅鏡はまったく違う。鏡は「磨く」というが、野口卓さんの小説『ご隠居さん』（文春文庫）によると、銅鏡は「磨ぐ」というらしい。鏡面が錆びてしまったら順に鑢で表面をわずかに削り、砥石と仕上げ砥石で滑らかにし、朴炭で磨く。次に梅や酢漿草などの酸を出す植物で油汚れを取り除き、最後に水銀と錫の合金を鍍メッキ金するなどと書いてあるぞ。なかなかの手間だな。

にゃん太：ふ～ん、銅鏡の手入れって大変なんだね。でも、隅田八幡神社の銅鏡は何がすごいの？

わん爺：隅田八幡神社の銅鏡には、「東王父」なんて「大王号」が刻印されているの。実は、この号が刻まれていることで、わが国の王がいつから大王と称されるようになったかの解明に大きく寄与するというんだ。そこがすごいところだな。ちなみに古代日本で大王号を刻んだ金石文には、ほかに「稲荷山鉄剣銘」「江田船山鉄剣銘」があるらしいがの。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話』著：鈴木 旭