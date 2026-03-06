いよいよ”ジョイ・イトー”伊藤穣一氏とエプスタイン、関係解明秒読みか…学長務める千葉工大は「問題なし」と表明も

日本人教授が米・売春事件関与の可能性

性的人身売買などの罪で'19年に起訴され自殺したユダヤ系米国人、ジェフリー・エプスタインを巡る事件が、日本にも波及しそうだ。

米司法省が1月末に公開した300万ページにわたる捜査資料「エプスタイン文書」に、「Joi Ito」の名で8000回以上も登場する人物がいる。伊藤穰一（59歳）――。ITやAI業界の草分け的存在として知られ、'11年からMIT（マサチューセッツ工科大学）メディアラボの所長を務め、富豪のエプスタインと親密になって巨額献金を受けた。

少女たちがいるエプスタイン所有の「売春島」には数度出かけ、エプスタインの来日時には有力企業への訪問をアテンドしていた疑惑も浮上している。

事件発覚後の'19年にMITメディアラボの所長職は辞したが、平井卓也元デジタル相などの人脈もあって日本で復帰。千葉工業大学学長に就任し、内閣府、デジタル庁、経産省の有識者委員なども務める。

海外情報機関などとの関係が噂されるエプスタインは、どんな思惑を持ち伊藤氏に接触したのか。

膨大な文書に取り組むシンクタンク、ジャーナリストらの調査は活発化しており、不気味な「対日工作」の内実が明かされる可能性もある。

「週刊現代」2026年3月16日号より

