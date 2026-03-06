今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある元野良猫ちゃん。お迎えされて1ヶ月の間、猫ちゃんは先輩犬たちと一緒に生活。その結果、犬っぽさがアップしたようです。投稿はThreadsにて、3.6万回以上表示。いいね数は3000件を超えていました。

【写真：元野良猫が『犬といっしょに生活』し始めて1か月→『ごはんの時間』になると…まさかの光景】

犬のふりすれば、ご飯もらえる

今回、Threadsに投稿したのは「mayumi」さん。登場したのは、元野良猫ちゃん。投稿より1ヶ月前、縁あって投稿主さんのお家にお迎えされたそうです。

新たに始まったイエネコ生活。先輩のワンちゃんたちと一緒に暮らしつつ、順調に慣れていったそうです。ただ、先輩犬たちの影響からか…どうやら猫ちゃんは犬っぽさがアップしていっている模様。

投稿主さんがご飯を用意するとき、整列して待っているワンちゃんたち。そして、そのセンターにはなんと猫ちゃんの姿が。

どうやら猫ちゃんは、「犬のふりすれば、ご飯もらえる」と覚えたようです。こんな調子でどんどん犬っぽさが増しているのだとか…。そのうち、自分のことを本当の犬だと思うようになるかもしれませんね。

犬っぽさがアップしている猫ちゃんに猫好きほっこり

先輩犬たちと暮らすことで、犬っぽさがアップした猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「可愛すぎます」「天国ですか」「後ろ姿が可愛いです」などの声が多く寄せられていました。猫と犬の組み合わせに心癒された方が多かったようです。

Threadsアカウント「mayumi」では、猫ちゃんとワンちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い動物たちの日常は見ていて心が和みます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「mayumi」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。