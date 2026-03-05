鶴房汐恩、ソロ活動再開への思い 元グループ、ファンへ感謝つづる 2月にインスタ＆YouTube開設【全文掲載】
2025年末にJO1としての活動を終了した鶴房汐恩が5日、自身のインスタグラムを更新。活動再開への思いを記した。
鶴房は、25年8月にオンラインカジノを利用していたことが発覚したとして、賭博罪で略式起訴された。活動休止期間を経て、25年末にJO1としての活動を終了したが、2月4日にはインスタグラムとYouTubeチャンネルを開設し、活動を再開していた。
鶴房は「2月4日から何も言わずに活動を再開してファンの方をびっくりさせてしまったかもしれません。申し訳ありません」とファンに謝罪した上で、活動再開後の思いを吐露。「活動再開して約1ヶ月が経ち色々振り返る時間も出来ました。ついてきて下さるファンの方、僕の復帰に喜んでくれる方、厳しい意見を言って下さる方も居ました。それも僕がグループ活動でどれだけ恵まれて愛されて幸せな活動ができていたのかと心より感じることができました」とつづり、かつて所属したグループへの感謝の思いを口にした。
グループ活動を終えた自身にとって、ファンの声が活動再開の原動力だったことを明かし、「ファンの方の声が本当に僕の支えになって12月末のトーク会、サイン会で僕に想いを伝えて下さるファンの方々と会って、生きる活力とこの先の僕の未来が少し見え、これからもステージに立ち歌を歌う活動をしたいと思えました。心から感謝しています」とつづった。
そして「これからアーティスト『BONBON.』としてゆっくり自分と会話して活動をしていこうと思います。これから宜しくお願い致します」と呼びかけた。
■以下、投稿全文
こんにちは、鶴房汐恩です。
2月4日から何も言わずに活動を再開してファンの方をびっくりさせてしまったかもしれません。申し訳ありません。
活動再開して約1ヶ月が経ち色々振り返る時間も出来ました。
ついてきて下さるファンの方、僕の復帰に喜んでくれる方、厳しい意見を言って下さる方も居ました。それも僕がグループ活動でどれだけ恵まれて愛されて幸せな活動ができていたのかと心より感じることができました。今僕が1人で活動出来ているのもJO1での活動があったからこそです。本当にスタッフの方々とメンバー、そしてファンの皆様に感謝しています。ありがとうございます。
去年の6月から活動を休止して12月でグループ活動を終え、1人で考える時間も増えて自分を見つめ直しました。活動を終了してソロ活動をしないという考えももちろんありましたが、それでもファンの方の声が本当に僕の支えになって12月末のトーク会、サイン会で僕に想いを伝えて下さるファンの方々と会って、生きる活力とこの先の僕の未来が少し見え、これからもステージに立ち歌を歌う活動をしたいと思えました。心から感謝しています。
これからアーティスト「BONBON.」としてゆっくり自分と会話して活動をしていこうと思います。これから宜しくお願い致します。
鶴房汐恩
