人気ダンスボーカルユニット「JO1」が公式サイトを更新。メンバー、大平祥生のJO1としての活動終了を報告した。2人目の“脱退”となった。公式サイトでは「このたび、大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、株式会社LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます」と発表。「活動休止期間中、本人より今後の活動について申し出があり、弊社と協議を重