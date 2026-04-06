フジテレビで6日、『ネプリーグSP』（後7：00）が放送され、俳優の佐藤二朗の“代打”を務めた出演者に注目が集まった。【写真】クイズもできちゃうの！…こぶしを突き上げるガチャピン今回は「新火9ドラマチーム」vs「新木10ドラマチーム」vs「JO1チーム」の豪華三つどもえバトルとなったが、火9ドラマ『夫婦別姓刑事』で主演を務め、この日も参加予定だった佐藤がのどの痛みで急きょ欠席となったことが番組内で明かされた。