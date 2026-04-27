人気男性アイドルグループJO1のメンバーである大平祥生（26）が、5月末でグループを脱退し、所属する事務所「LAPONEエンタテインメント」を退所することが、「週刊文春」の取材で分かった。【画像】大平に“二股”をかけられた妹分グループのメンバー昨年10月から現在まで活動休止中の大平。活動休止のきっかけは、「週刊文春」が報じた大平が起こした「二股騒動」だった。大平は本命の一般人女性と付き合いながらJO1の妹分グ