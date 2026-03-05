ホワイトハウスで会談するトランプ大統領（右）とドイツのメルツ首相/Win McNamee/Getty Images via CNN Newsource

ロンドン（CNN）米国のトランプ大統領は3日、ドイツのメルツ首相とホワイトハウスの大統領執務室（オーバルオフィス）で会談し、欧州の同盟国の一部に対して激しい非難の言葉を浴びせた。

「向こうにウィンストン・チャーチルはいない」。トランプ氏はそう語り、英国のスターマー首相を改めて非難した。英国がインド洋に浮かぶチャゴス諸島にある軍事基地の使用を米国に許可しなかったことを受けての発言だ。米国は同基地を使用してイランへの攻撃を行おうとしていた。

欧州の指導者に対するトランプ氏の批判はこれで終わらない。スペインのサンチェス首相にも矛先を向け、同国への全面的な禁輸措置に踏み切ると脅した。サンチェス氏が米国のイラン攻撃に異議を唱えたことへの報復とみられる。

トランプ氏の隣に座ってほぼ沈黙を守ったメルツ氏は、この後記者団に対し、両方の問題について非公開の会話の中でかなり明確に言及したと明かした。欧州諸国と米国との意見対立を表に出さないためにそうしたという。

メルツ氏のこの発言は、米国と欧州の間に生じた新たな亀裂の存在を示唆する。そこから浮き彫りになるのは、米国とイスラエルがイランへの爆撃を開始した2月28日以来、微妙なバランスを保とうと試行錯誤する欧州の指導者たちの姿だ。

欧州諸国はここまで、湾岸地域の提携国を支援しつつ、米国をなだめようとしてきた。欧州は北大西洋条約機構（NATO）の枠組みに基づく米国の安全保障の傘下にあるからだ。またウクライナを巡る和平合意を実現する上でも、米国の関与が依然不可欠な状況となっている。他方で欧州諸国は、多くの国々が合法と認めていない戦争との関わりを最小限に抑えてもいる。そのような戦争への関与は、国内での著しい支持率低下を招く。

ドイツ、フランス、英国は共同声明の中で、米国とイスラエルによる攻撃への賛否を明言するのを控えた。代わりにイランの報復を非難し、同国体制への批判を改めて展開。「交渉再開」を求めつつ、「国際的なパートナーと緊密に連絡を取り続けている」と表明した。

自分たちの関与を防衛的なものと位置付ける欧州諸国だが、各国は地域戦争の渦に巻き込まれる危険に現時点で直面している。その危険性は4日、NATOの防空システムがトルコの領空に向かって飛来したイランのミサイルを撃墜したことで明らかになった。これはNATO軍が加盟国の領空に向かって飛来するイランのミサイルを迎撃した初めての事例と思われる。

一部の欧州諸国は、この地域における自国の利益を守るために軍事資源を投入している。英国は米国に対し、イランのミサイル基地に対する「防衛的攻撃」のために自国の軍事基地の使用を許可することで合意した。スターマー氏が1日に明らかにした。またキプロスの英軍基地が3日、ドローン（無人機）に襲撃されたことに対応し、対ドローン能力を備えたヘリコプターと艦船1隻を現地に派遣した。

一方、フランスのマクロン大統領は、3日夕方に同国のフリゲート艦がキプロスに到着したと発表。「追加の防空アセット」も派遣すると付け加えた。

この地域に駐留する英仏の防空部隊は既に限定的な作戦を遂行し、イランの発射するドローンやミサイルの撃墜を支援している。それらは合法的な戦争行為の範囲内に収まるよう、慎重な姿勢を保ちながらの軍事行動となっている。

マクロン氏は3日の演説で、米国とイスラエルによる攻撃について「国際法の枠組みの外で行われた」と述べつつも、「この事態の主たる責任」はイランにあるとの認識を示した。

欧州諸国の大半が米国を少なくとも防衛面で支援しようと動く中、前出のサンチェス氏は域内で最も声高にトランプ氏を批判する人物として浮上した。トランプ氏から貿易上の脅威を受けてもなお、スペインを戦争に巻き込むことを一切拒否する姿勢を打ち出している。