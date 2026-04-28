惜しくも決勝に駒を進めることはできなかった。田中碧が所属するリーズは４月26日、FAカップ準決勝でチェルシーと対戦し、０−１で敗れた。前半にエンソ・フェルナンデスの先制点を許すと、これが決勝点となり、ファイナル進出ならず。53年ぶりの決勝の舞台を逃している。立ち上がりに好位置からのFKを託された田中だが、シュートはクロスバーの上へ。後半にもボックス内でチャンスを手にしたが、ボレーシュートは枠をとらえ