夏の移籍市場でプレミアリーグにやってきたMFが早くも移籍を検討している。『Gazzetta dello Sport』によると、移籍の可能性があるのはオランダ代表のタイアニ・ラインデルスだ。ラインデルスはセリエAのミランで素晴らしいパフォーマンスを披露し、今夏マンチェスターにやってきた。プレミアリーグの開幕節ウルブズ戦では早速先発となり、1ゴール1アシストの大活躍。ミランでも強みだった得点力を新天地でも見せつけた。しかし、