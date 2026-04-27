◆米大リーグブルージェイズ４―２ガーディアンズ（２６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイスの岡本和真内野手（２９）は、本拠地でのガーディアンズ戦に「５番・三塁」で先発。３打数無安打１三振で打率は２割２分９厘となった。その一方で６回に勝ち越し２ランを放ったＪ・サンチェス外野手が、試合後岡本とのホットな関係を明かした。２月にマーリンズからトレードされ、キャンプ地で岡本とロッカ