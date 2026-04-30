マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元イングランド代表アシュリー・ヤングが、今季限りでの現役引退を発表した。英『Mirror』が伝えている。現在40歳のヤングは2025年からイプスウィッチに所属しており、自身のSNSで「23年間にわたるプロキャリアの旅も、今週土曜日の試合が最後になるかもしれない」と投稿。少年時代からの夢だったプロキャリアに終止符を打つ意向を明かした。キャリア最終局面で挑むのは、チームのプレ