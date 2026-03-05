マクドナルド新作　3層仕立ての「いちごショートケーキパイ」発売

ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は3月11日、全国の店舗で新商品「いちごショートケーキパイ」を発売する。店頭価格は税込220円から。

2026年で初登場から30周年を迎える「てりたまバーガー」をはじめとする『てりたまファミリー』に、春らしい新作スイーツパイが加わる。販売期間は4月上旬までを予定している。

◆いちごショートケーキパイ

いちごのショートケーキをイメージした3層仕立ての商品。ピンク色のサクサクとしたパイ生地の中に、甘酸っぱいいちごフィリング、やさしい甘さのミルククリーム、ふんわりとしたケーキ生地を重ねた。春らしい見た目と味わいを楽しめる一品として打ち出す。

いちごショートケーキパイ

■3月4日から春限定メニューを展開中

同社では3月4日から、春の定番「てりたま」シリーズをはじめとする限定メニューを販売している。

【画像(8点)を見る】マクドナルド「瀬戸内レモンタルタル ベーコンてりたま」「マックフィズ とちおとめ白桃」など

〈3月4日発売メニュー〉

・てりたまバーガー（単品440円〜）

・チーズてりたま（単品470円〜）

・瀬戸内レモンタルタル ベーコンてりたま（単品510円〜）

・＜朝マック＞てりたまマフィン（単品420円〜）

・マックフィズ とちおとめ白桃（単品300円〜）

・マックフロート とちおとめ白桃（単品380円〜）

また、3月18日には『てりたまファミリー』の新バーガーに関する情報を発表する予定としている。