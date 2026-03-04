【Amazon 新生活セール】先行セールで人気ブランドの通勤バッグが最大50%オフ
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、通勤や通学にぴったりのバックパックや大容量のトートバッグをご紹介。新生活に向けて買い替えを検討してみてはいかがでしょうか？

40Lの大容量でPC収納あり。OAKLEY（オークリー）のバックパック


OAKLEY(オークリー)

[オークリー] バックパック ENHANCE BACKPACK XL 9.0 FOS901980 ENHANCE BACKPACK XL 9.0, (081) BLACK/BLACK, U

13,200円 → 8,761円（34%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



フロントポケットはシューズ収納可。ミズノのバックパック


MIZUNO(ミズノ)

[ミズノ] バックパック チームバックパック 40-5 リュックサック 大容量 スポーツ用 ユニセックス 部活 通学 シューズ収納 PCポケット 再帰反射 33JD3102 [ミズノ] バックパック チームバックパック 40-5 リュックサック 大容量 スポーツ用 ユニセックス 部活 通学 シューズ収納 PCポケット 再帰反射 33JD3102 ブラック

10,780円 → 7,546円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



男女問わず人気。軽くて大きすぎない22Lサイズ


Forecast(フォーキャスト)

[フォーキャスト] リュック バックパック 通勤 通学 作業 旅行 バックパック 22L 9102 [フォーキャスト] バックパック リュックサック 22L ブラック

1,628円 → 1,009円（38%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高い人気を誇るTHE NORTH FACEの代表的デイパック


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザノースフェイス] リュック BC Fuse Box II BCヒューズボックス2 NM82255 ユニセックス [ザ・ノース・フェイス] BC Fuse Box ? TNFブラック/TNFホワイト ONESIZE

19,000円 → 13,000円（32%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



USB充電ポートとイヤホン穴を装備した、大容量のバックパック


RAKEE

[RAKEE] リュック おしゃれ 人気 バックパック カジュアルリュック 大容量 通学 軽量 防水 丈夫 タウンリュック 5色

4,999円 → 3,188円（36%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



大容量で合宿や2泊〜3泊までも楽々収納の40リットル


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] リュック トップローディングバックパック V2 ベーシック40L (LAB35613) 通学 スクール 部活 ビジネス 通勤 大容量 撥水 はっ水 黒 シューズ収納 軽量 PC収納 A4収納可能 トップローディングバックパック 40? (LAB55615) リュック 大容量 通学 黒 部活 40L A4収納 撥水 はっ水 耐久性

14,960円 → 7,479円（50%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



通勤通学や週末の小旅行にも活躍するバックパック


adidas(アディダス)

アディダス リュック・バックパック イーピーエス バックパック30 ユニセックス大人 IKK27 アディダス リュック・バックパック イーピーエス バックパック30 ユニセックス大人 IKK27 ブラック

7,700円 → 4,235円（45%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



軽量で通気性抜群。MAMMUT（マムート）の「Lithium 20」


MAMMUT(マムート)

[マムート] リチウム 20 / Lithium 20 バックパック 2530-03172 sapphire-black [マムート] リチウム 20 / Lithium 20 バックパック 2530-03172 black

18,700円 → 12,809円（32%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



買い物やジムバッグとしても大活躍。ユニセックスで使えるトートバッグ


L.L.Bean(エルエルビーン)

[エルエルビーン] トートバッグ グローサリー・トート [エルエルビーン] グローサリー・トート Natural ナチュラル ０ＲＰＡ４７００００

4,290円 → 3,861円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スマホなど貴重品収納にちょうどいい。2L容量のショルダーバッグ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザノースフェイス] ショルダーバック ウエストバック カペラ2L/5L オペラ3L トレッキング タウンユース ユニセックス NM72353 NM72534 NM72535 [ザ・ノース・フェイス] Capella 2 ブラック ONESIZE

5,700円 → 3,982円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



小物を分けて収納できる外部ポケット付きのバッグ


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] UA Cart BagBlack ONESIZE

6,600円 → 4,804円（27%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザノースフェイス] リュック BC Fuse Box II BCヒューズボックス2 NM82255 ユニセックス [ザノースフェイス] リュック BC Fuse Box II BCヒューズボックス2 NM82255 ユニセックス ブラック

19,000円 → 15,062円（21%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


サンワダイレクト

[サンワダイレクト] ビジネスバッグ 就活 バッグ メンズ 自立 A4 撥水 ブリーフケース ブラック 200-BAG210BK

3,980円 → 3,580円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] ビジネスバック ビジネスリュック 公式 カバートソリッドデイ 現行モデル ブラック

27,500円 → 19,250円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] リュック Pyrenees Backpack NM82506 [ザ・ノース・フェイス] リュック Pyrenees Backpack ブラック

15,000円 → 10,674円（29%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] バックパック リュック 公式 デイパック 現行モデル [グレゴリー] バックパック リュック 公式 デイパック 現行モデル ブラック

29,700円 → 18,400円（38%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

