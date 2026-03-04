【Amazon 新生活セール】先行セールで人気ブランドの通勤バッグが最大50%オフ

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、通勤や通学にぴったりのバックパックや大容量のトートバッグをご紹介。新生活に向けて買い替えを検討してみてはいかがでしょうか？

40Lの大容量でPC収納あり。OAKLEY（オークリー）のバックパック

フロントポケットはシューズ収納可。ミズノのバックパック

男女問わず人気。軽くて大きすぎない22Lサイズ

高い人気を誇るTHE NORTH FACEの代表的デイパック

USB充電ポートとイヤホン穴を装備した、大容量のバックパック

大容量で合宿や2泊〜3泊までも楽々収納の40リットル

通勤通学や週末の小旅行にも活躍するバックパック

軽量で通気性抜群。MAMMUT（マムート）の「Lithium 20」

買い物やジムバッグとしても大活躍。ユニセックスで使えるトートバッグ

スマホなど貴重品収納にちょうどいい。2L容量のショルダーバッグ

小物を分けて収納できる外部ポケット付きのバッグ

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。