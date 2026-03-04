【Amazon 新生活セール】先行セールで人気ブランドの通勤バッグが最大50%オフ
今回は、通勤や通学にぴったりのバックパックや大容量のトートバッグをご紹介。新生活に向けて買い替えを検討してみてはいかがでしょうか？
40Lの大容量でPC収納あり。OAKLEY（オークリー）のバックパック
[オークリー] バックパック ENHANCE BACKPACK XL 9.0 FOS901980 ENHANCE BACKPACK XL 9.0, (081) BLACK/BLACK, U
13,200円 → 8,761円（34%オフ）
フロントポケットはシューズ収納可。ミズノのバックパック
男女問わず人気。軽くて大きすぎない22Lサイズ
[フォーキャスト] リュック バックパック 通勤 通学 作業 旅行 バックパック 22L 9102 [フォーキャスト] バックパック リュックサック 22L ブラック
1,628円 → 1,009円（38%オフ）
高い人気を誇るTHE NORTH FACEの代表的デイパック
[ザノースフェイス] リュック BC Fuse Box II BCヒューズボックス2 NM82255 ユニセックス [ザ・ノース・フェイス] BC Fuse Box ? TNFブラック/TNFホワイト ONESIZE
19,000円 → 13,000円（32%オフ）
USB充電ポートとイヤホン穴を装備した、大容量のバックパック
[RAKEE] リュック おしゃれ 人気 バックパック カジュアルリュック 大容量 通学 軽量 防水 丈夫 タウンリュック 5色
4,999円 → 3,188円（36%オフ）
大容量で合宿や2泊〜3泊までも楽々収納の40リットル
通勤通学や週末の小旅行にも活躍するバックパック
アディダス リュック・バックパック イーピーエス バックパック30 ユニセックス大人 IKK27 アディダス リュック・バックパック イーピーエス バックパック30 ユニセックス大人 IKK27 ブラック
7,700円 → 4,235円（45%オフ）
軽量で通気性抜群。MAMMUT（マムート）の「Lithium 20」
[マムート] リチウム 20 / Lithium 20 バックパック 2530-03172 sapphire-black [マムート] リチウム 20 / Lithium 20 バックパック 2530-03172 black
18,700円 → 12,809円（32%オフ）
買い物やジムバッグとしても大活躍。ユニセックスで使えるトートバッグ
[エルエルビーン] トートバッグ グローサリー・トート [エルエルビーン] グローサリー・トート Natural ナチュラル ０ＲＰＡ４７００００
4,290円 → 3,861円（10%オフ）
スマホなど貴重品収納にちょうどいい。2L容量のショルダーバッグ
[ザノースフェイス] ショルダーバック ウエストバック カペラ2L/5L オペラ3L トレッキング タウンユース ユニセックス NM72353 NM72534 NM72535 [ザ・ノース・フェイス] Capella 2 ブラック ONESIZE
5,700円 → 3,982円（30%オフ）
小物を分けて収納できる外部ポケット付きのバッグ
[アンダーアーマー] UA Cart BagBlack ONESIZE
6,600円 → 4,804円（27%オフ）
その他のおすすめ商品
[ザノースフェイス] リュック BC Fuse Box II BCヒューズボックス2 NM82255 ユニセックス [ザノースフェイス] リュック BC Fuse Box II BCヒューズボックス2 NM82255 ユニセックス ブラック
19,000円 → 15,062円（21%オフ）
[サンワダイレクト] ビジネスバッグ 就活 バッグ メンズ 自立 A4 撥水 ブリーフケース ブラック 200-BAG210BK
3,980円 → 3,580円（10%オフ）
[グレゴリー] ビジネスバック ビジネスリュック 公式 カバートソリッドデイ 現行モデル ブラック
27,500円 → 19,250円（30%オフ）
[ザ・ノース・フェイス] リュック Pyrenees Backpack NM82506 [ザ・ノース・フェイス] リュック Pyrenees Backpack ブラック
15,000円 → 10,674円（29%オフ）
[グレゴリー] バックパック リュック 公式 デイパック 現行モデル [グレゴリー] バックパック リュック 公式 デイパック 現行モデル ブラック
29,700円 → 18,400円（38%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
