『夫が寝たあとに』キャパ3000人のママ会イベント開催！「皆さんの発散の場に」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

藤本と横澤のダブル3児ママトークが話題となり、2023年10月の番組開始以降、切り抜き動画が総再生回数4000万回超えの大バズりするなどママたちに絶大な支持を受ける同番組が、6月4日（木）にママ会イベントを開催する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

昨年GWに開催され大盛り上がりしたママ会ライブに続く、イベント第3弾。キャパは3000人だ。

今回のママ会のテーマは、「ママたちの上半期の疲れをデトックス」。視聴者やイベント来場者から寄せられた様々な悩みをトークする。

また前回に引き続き、来場者が参加できる様々なゲームやクイズなども計画中で、スペシャルゲストも登場予定だ。

3000人なら解決できないことはない！ 夏を乗り切るためのヒントが盛りだくさんだ。

◆藤本美貴コメント

6月に番組イベントができて嬉しいです！

4階まである綺麗で広い会場だから、会場の中にキッズスペースを作りたい！

キャパ3000人ということは、ベビーカーが1000台くらい置けそうですよね、ぜひ1000台ベビーカーが並んでいるところが見たいです（笑）

小さいお子さんの泣き声も全然気にならないです。こちらはもう耳に蓋できるから（笑）

子どもを連れていけるイベントが最近少なかったりするから、

今回は皆さんの発散の場にしてもらって、

子どもを預けなきゃいけないプレッシャーを感じず、楽しんでほしいですね！

みなさんの近くに行って、イベントでたくさんおしゃべりしたいです。

子育てで最近困ってること、悩んでることも3000人もいるから解決できます！

私たちと一緒にママ会で盛り上がりましょう〜!!

◆横澤夏子コメント

6月にイベントだ〜！

ファミリーコンサートみたいな会場で、すごいです！

前回イベントの「どっち派」とか3000人分でやりたいですね！

意外とみなさんお話ししてくれますし、たくさんお聞きしたいです。

前回イベントでは、「3秒でできるポタージュ」とかやりましたよね！

3秒ではなく10秒くらいかかってましたけど、美味しかったです！

ステージに上がってもらって赤ちゃんの匂いもかがせてもらったり！

今回のイベントでは、皆さんのオススメ育児グッズを掲げてほしい！3000人分のグッズ見てみたいです（笑）

泣き声も気にならない、泣かせちゃいけないというプレッシャーもなく、

“世界最大級の保護者会”と言われてますから、近況を皆さんで話し合いましょう！

私たちと一緒にママ会で盛り上がりましょう〜!!