輝かしいステージの裏側で、過酷な家族の試練と向き合いながら夢を追う18歳候補生の姿が明らかになった。

【映像】脳梗塞を患い言語障害も…当時の母の様子

2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。

K-POPアイドルを目指す候補生のHIORI（津波古妃織・18）には、送り迎えなど活動を全面的に支えてくれる母・美代子さんの存在があった。しかし、4月に母が突然倒れ、脳梗塞との診断を受けるという悲劇が一家を襲った。母は約4か月にわたる入院生活を余儀なくされた。

当時、ダンスの送迎などをサポートしてくれた母に対しHIORIは「何回か倒れたりしびれたりしたことがあって、最初そんな重くないと思ってたんですよ。そしたら結構重めだったから…こうしておけばよかったかな、とか思ったりはしました」と涙を流しながら気持ちを吐露。そして「負担をかけちゃったかな、とか色々考えたりはしました」と大粒の涙を流し告白すると、隣に座る母も涙を堪えた。「最初は全然言葉も…何言ってるの？みたいな感じだったんですけど」と当時を回想するHIORI、それでも懸命にリハビリに励み、わずか1か月で会話ができるまで回復した母の姿に、自身も勇気をもらったという。

HIORIは「どんな時でも一番味方でいてくれて、応援してくれて」「感謝を絶対に返せるように努力したい」と決意を語る彼女に対し、母は「信じてるから。自慢の子供」と優しい言葉をかけ、親子の絆がスタジオを温かな涙で包んだ。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。