¡Ö²èÌÌ¤¬¥¸¥´¥¯¡×Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù·§ËÜÊÔ¤¬»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¡Ä²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡ÈºÇÂç¤Î¸¶°ø¡É¤È¤Ï
¡Ô²Ú¤Î¤Ê¤¤¥³¥ó¥È½¸ÃÄ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡Õ
¡Ô·§ËÜ°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é²èÌÌ¤¬¥¸¥´¥¯¡Õ
¡¡SNS¤«¤é¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ï³¤ìÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£Êª¸ì¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢»ëÄ°Î¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù»ëÄ°Î¨Äã²¼¤Î¸¶°ø¤Ï
¡Ö2·îÂè1½µ¤Î½µ´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï14¡¦2%¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Äã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ëÄ°Î¨¤ò¿¤Ð¤·¡¢Âè20½µ°Ê¹ß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ16%Âæ¸åÈ¾°Ê¾å¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤Îº¹¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ÀôÈ¬±À¡¦¥»¥ÄÉ×ºÊ¤Ï·§ËÜ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤âÂçµÍ¤á¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ë¤Ï¤º¤¬¨¡¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄÅÅÄ½Õ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö·§ËÜÊÔ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤½÷Ãæ¤Î¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¤¬Ê¶¼º¤·¤¿¾Æ¤ÌÖ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÃµÄå¤´¤Ã¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤À¤é¤À¤éÂ³¤±¤¿¤ê¡¢¥À¥áÉã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤ª¶â¤òÅð¤ó¤À¤ê¤È¡È¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÍ×¤ë!?¡É¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡×
¡¡Êª¸ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬Î¥¤ì¤¿ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢
¡Ö¡È¶Ó¿¥¥í¥¹¡É¤Ç¤¹¡£µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¥Ø¥Ö¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¶Ó¿¥¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤è¤ê¤â¡È¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÉÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÌÌ¤Ç¤âµÈÂô¤µ¤ó¤Î²£´é¤Î¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç20ÉÃ¤Ê¤ÉÅÁÀâ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âà¾ì¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê°ú¤¤Î¶¯¤¤¿ÍÊª¤ò·§ËÜÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¸ü¤«¤Þ¤·¤¤½÷Ãæ¤ä¡¢±¢µ¤¤ÊÌÌ¡¹¤Ð¤«¤ê¡×¡ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢
¡Ö¥È¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾¾Ìî²È¤Î¿Í¡¹¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ë¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÁ¼Ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢´¶¼Õ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¤º¤¦¤º¤¦¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Éð»Î¤Î²È¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËµÁ¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¥¿¥¨ÍÍ¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È°ì²È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¡¡¾¾¹¾ÊÔ¤Ç¤Ï¥È¥¤Î¿ÆÍ§¤Î¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¡¢Í·½÷¤Î¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë·§ËÜÊÔ¤Ï¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¿§¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¹¥´¶¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤ª¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤¿²ÆÌÜ¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×
¡¡Âè104²ó¡Ê2·î26ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¥¤¥»¡Ê°òÀ¸Íª¡Ë¤Î¼ö¤¤ÁûÆ°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢È¬±À¤Î²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ¡Ø¿Í·Á¤ÎÊè¡Ù¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢
¡Ö¥È¥¤Î¡È¼ö¤¤³Ú¤·¤¤!¡É¤Ï¤ª¤Õ¤¶¤±¤¬²á¤®¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥»¤«¤é¼ö¤¤¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ëÍ¥¤·¤µ¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡È¼ö¤ï¤ì¤ë¤È¤«³Ú¤·¤¯¤Æ¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Þ¤¹¡É¤È¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤ÏÉÔÌû²÷¤Ë´¶¤¸¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡È¬±À¤È¥»¥ÄÉ×ÉØ¤ÎÏÃ¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¾¾Ìî²È¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¡£²øÃÌºîÉÊ¤Ë¤â·É°Õ¤Î¤Ê¤¤ÉÁ¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ø¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡Ù¤Ê¤É¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÁ¤«¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡»Ä¤ê¤¢¤È4½µ¡£¤³¤ÎÀè¤É¤¦¡È¤Ð¤±¡É¤ë¤Î¤«¡£