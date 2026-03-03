この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「d払いタッチ20%・dカード30%還元！3月のd払いキャンペーンまとめ10選」と題した動画を公開した。動画では、3月のドコモ経済圏（d払い、dカード、dポイント）で開催されるキャンペーン情報を網羅的に解説。特筆すべきはiPhoneユーザー（Apple Pay利用者）への還元率の高さで、おにまる氏は「今月はd払いタッチが間違いなくアツい」と断言している。



まず注目されたのは「d払いタッチ」のキャンペーンだ。d払いタッチとは、アプリ上でバーチャルカードを発行し、スマホをかざして決済する機能のこと。今回のキャンペーンでは、iPhoneユーザーであれば期間中の利用で「20%還元」が受けられる。上限も3,000ポイントと高く設定されており、おにまる氏は「iPhoneユーザーは激アツなので今月絶対使ったほうがいい」と評価する。一方、Androidユーザーは「2,000万ポイント山分け」となるが、こちらも設定するだけで200ポイントもらえるキャンペーンが併走しており、利用価値は高い。



さらに衝撃的なのが「dカード」のキャンペーンだ。Apple Payに設定したdカード（Visa）のタッチ決済を利用すると「30%キャッシュバック」されるというもの。おにまる氏は、既存の「Visa割」キャンペーンと併用することで、還元率がさらに跳ね上がる可能性を示唆し、「iPhoneユーザーの方は絶対に参加してほしい」と強く推奨した。このほか、恒例の「dポイント10%増量」や、銀行口座からのチャージでポイントが当たるキャンペーン、Amazonでのdポイント利用キャンペーンなども紹介された。おにまる氏は「d系のキャンペーンはとにかくエントリーが必要なものが多い」と注意を促し、各キャンペーンへの確実な参加を呼びかけて動画を締めくくった。