【Amazon 新生活セール】 先行セール：3月3日0時～ 開催 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分

Gaahleri Ambitionシリーズミニコンプレッサー「GTS-06 Serenair」

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品にOasser、Fotomus、COLOR PEAKなどのエアブラシが追加された。

セールでは、Oasserのエアブラシセット「AK1」や、FotomusおよびCOLOR PEAKの充電式エアブラシなどがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

Oasser エアブラシセット「AK1」

初めてエアブラシに挑戦する初心者にも適したエアブラシセット。1,000mAh大容量充電式リチウムバッテリーが内蔵され、コードレスでいつでもどこでも使用可能で持ち運びやすいミニサイズとなっている。

Fotomus 充電式エアブラシ【2個バッテリー付き】

バッテリー2個が付属する充電式エアブラシ。脱着式バッテリーを採用しワンタッチで分離でき、簡単にバッテリーを交換できる。接続ネジは1/8インチサイズを採用し、様々なメーカーから販売されているハンドピースをアタッチメントなしで取り付けることが可能。7cc、20cc、40ccの3つの塗料カップが付いている。

COLOR PEAK 充電式エアブラシ

有線・無線両方で使用可能な充電式エアブラシ。1/8インチコネクターを使って他ブランドのハンドピースとも接続可能となっている。模型塗装のほか、メイクやネイルアートなど様々な用途に対応する。