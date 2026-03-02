スマートフォン向け恋愛シミュレーションゲーム「恋と深空」の公式Xが2日に更新され、登場キャラクター「レイ」役の声優・佐藤拓也が契約期間満了に伴い、双方合意のもと今年6月7日をもって降板すると発表した。

ゲームの公式Xで「平素より、『恋と深空』をご愛願賜りまして厚く御礼申し上げます。この度、レイ役として出演していただいております佐藤拓也さんにつきまして、契約期間満了に伴いまして双方合意のもと、2026年6月7日をもちまして「レイ」役を降板させていただく運びとなりました」と報告。

「『レイ』のボイスに関する今後の対応につきましては、詳細が決まり次第改めて公式よりお知らせいたします。 今後の発表をお待ちください」とし、「改めて、皆さまのご理解とご支援に心から感謝申し上げます。 引き続き『恋と深空』の応援をよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

ファンからは「契約期間満了！？！？衝撃すぎる。日本のゲームだと、こういう契約はあんまりしないイメージだけど、中華ゲームだと一般的？」「レイ先生は佐藤拓也さん以外考えられない」「CV変わるの初めて聞いた、しかも契約満了って…」などの戸惑いの声が上がっていた。