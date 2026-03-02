アメリカ企業「Aalyria Technologies（アーリリア・テクノロジーズ）」は2026年2月23日、シリーズBラウンドで1億ドル（約150億円 ※）の資金調達を完了し、企業評価額13億ドル（約1950億円）に達したと発表しました。

同社が手がけるのは、急増する通信衛星コンステレーションを1つのネットワークに束ねる技術です。その背景には、衛星通信の急速な拡大があります。

※…為替レートは1ドル＝150円で換算

衛星通信は「数の時代」に突入

地球周回軌道上の運用中衛星は2026年2月時点で約1万4500機（※）とされています。SpaceXのStarlinkだけで約9500機、さらにAmazon LEO、Telesat、AST SpaceMobileなど新たなコンステレーションの構築も進んでいます。

地上の携帯基地局とは異なり宇宙から電波を届ける衛星通信は、洋上や山岳地帯、災害被災地でも通信を確保できる上に、市販のスマートフォンと直接つながる技術も登場するなど、日常の通信インフラへと役割を広げつつあります。

しかし、軌道上の衛星がいくら増えても、各事業者のコンステレーションは基本的に独立して運用されており、異なる事業者間の連携や地上ネットワークとの統合的な運用は限定的です。低軌道衛星は秒速約7.8kmで移動し続け、接続構造が刻一刻と変化するため、複数ネットワークの統合的な制御には高い技術的ハードルがあります。

※…Jonathan's Space Report（2026年2月7日時点）による

もしこれらの衛星を「束ねる」ことができたら

【▲ 地球を取り囲む衛星ネットワークの概念図。複数の軌道上に配置された衛星（緑色のノード）がメッシュ状に接続され、地上と宇宙を結ぶ通信リンクが描かれている（Credit: Aalyria Technologies）】

異なる事業者の衛星や地上ネットワーク、航空機までを1つのネットワークとして制御できれば、災害で基地局が壊滅した地域に複数のコンステレーションが連携して通信を集中させたり、航空機上で地上と変わらない速度のインターネット接続を維持したりといったことが現実になります。Aalyriaが狙っているのは、まさにこの領域です。

同社の中核技術「Spacetime（スペースタイム）」は、地球規模のデジタルツインを内部に持つネットワーク制御基盤です。同社は、すべての衛星・航空機・地上局の軌道と位置を予測し、気象・地形・電波干渉などの要因も加味しながら、膨大な接続候補の中から最適な経路を選び、アンテナの向き・周波数・ルーティングを自律的に制御するとしています。

また、衛星の喪失（または孤立）に対して、100ミリ秒未満でネットワークを自動的に更新し、影響を受けるトラフィックを再ルーティングできるとも説明されています。異なる事業者間を動的に接続するための「Federation API」や、大気中で最大100Gbpsを実証済みのレーザー光通信技術「Tightbeam（タイトビーム）」も備えています。

Google Project Loonで鍛えられた技術

Spacetimeの原型は、Alphabet（Googleの親会社）傘下の先端研究開発部門であるGoogle Xによる高高度気球インターネット計画「Project Loon」で開発されました。成層圏を漂う気球群という、衛星とはまた違った不確実性の高い環境での運用を前提に培われた知見が、現在の技術につながっているとされています。Loonは2021年に採算面から終了しましたが、プロジェクトで蓄積された技術資産や知見が引き継がれ、2022年にAalyria Technologiesとして独立しました。

独立からわずか数年で、Spacetimeの導入例は軍民双方に広がっています。TelesatがLEOコンステレーション「Lightspeed」（198機）のネットワーク制御にSpacetimeの採用を決定したほか、アメリカ空軍研究所の宇宙データネットワーク実験やAirbus主導の宇宙5GデモンストレーターにもAalyriaは参画しています。

今回の調達資金はSpacetimeの展開拡大、Tightbeamターミナルの配備、人員増強に充てられる予定だということです。

文・編集／sorae編集部

