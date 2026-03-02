元モーニング娘。加護亜依、“当時”家賃を明かす「4LDKでした。おばあちゃんと2人で」 中学生でベンツ購入
元モーニング娘。の加護亜依が、26日に放送されたABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）#2に登場。
【画像】約260万円で購入したアイテム抱える加護亜依
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
本番組では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」も放送。この企画の第2回ゲストとして、14歳で高額納税者となった加護が出演した。
2000年にモーニング娘。4期生としてデビューし、14歳で高額納税者番付にランクインするなど、華々しい生活を送っていた加護は、当時について「移動するのに車が必要だったので」と振り返り、中学生で高級車“メルセデス・ベンツ”を購入したことを明かした。
さらにほかにお金を使っていたこととして「家の家賃」と挙げた加護は、「80万円くらいのところに当時はいました。4LDKでした。おばあちゃんと2人で」「深沢（世田谷区）」と、具体的に明かした。また、当時は給料制だったと言い、「給料で毎月いただいて、ボーナスとかが入る」とも語った。
