元モーニング娘。で元テレビ東京の紺野あさ美が２０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、自身の肩書について「フリーアナウンサーとは名乗っていない」と訴えた。紺野は、夫のプロ野球選手・杉浦稔大投手が日本ハムから中日にトレードされたことから、記事にされることが多く、「一つ訂正したいことがあって」と切り出した。記事では「妻は元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさ美」と紹介されることが多いという