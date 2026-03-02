2026年の冬アニメは話題作が出そろうなか、いわゆる「男の娘」として受け取られやすいキャラクターが注目を集めている。

まずは、『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」に登場した星綺羅羅。へそ出しのギャルファッションにセミロングの髪、ぱっちりした目。綺羅羅は、可愛らしさを前面に出しつつ、体のバランスで“男性”のニュアンスも残している。へそ出しだからこそ男女の骨格の差がわかりやすく、「男だと分かるように描いている」という点が話題になった。

もうひとり、Netflix映画『超かぐや姫！』の駒沢乃依も注目を集めたキャラだ。仮想空間「ツクヨミ」で地雷系×ツインテールという激カワアバターをまといながら、そこから聞こえてくるのは松岡禎丞の低めの声。この「見た目と声のギャップ」がSNSで大きな反響を呼んでいる。

■本稿で扱う「男の娘」の前提 最初に断っておきたいのは、本稿で扱う「男の娘」が、あくまでアニメや漫画におけるキャラクター造形上の属性であり、現実のジェンダーや性自認を論じるものではないことだ。加えて、「男の娘」という呼び方そのものにも解釈の幅があることは前提にしておきたい。キャラクターごとに恋愛や自己認識の描かれ方は異なるし、その受け取り方も一様ではないからだ。

そのうえで、本稿の目的は「男の娘」の線引きを議論することではなく、「男の娘という属性」が創作の中でどのような記号として設計され、どう機能しているのかを見ていく。いま改めて、この魅力がどこで立ち上がり、どんな場面で効いているのかを整理したい。

■ギャップは“初速”を生む装置 キャラクター造形において「ギャップ」は、受け手の興味を一気に引き寄せる有力な手札だ。クールな見た目で実は甘えん坊、怖そうな大男が動物好きなど、見た目と中身のズレはそれだけでキャラの情報量を増やし、「もっと知りたい」という入口になる。ただし、性格や過去、つまりはギャップの本質を掘り下げる前に、視聴者や読者が興味を失って離れていくこともある。ギャップを本当に武器にするには、物語が本格的に動き出す前に注意をつかみ、先へ連れていく初速が要る。

その点で「男の娘」はかわいい見た目に「男性である」という情報が重なるだけで、受け手の期待と現実のあいだにズレが生まれる。導入で目を止めさせる装置として扱いやすく、キャラクターの輪郭を短時間で立ち上げられる記号だと言っていい。

加えて、作品数の増加によりキャラクターデザインの差別化がいっそう重要になっている現在、「男の娘」は造形上のメリットも持っている。同じポジションに通常の男性サブキャラを置く場合と比べて、ファッションやメイクの振れ幅が広く、ビジュアルだけで個性を立たせやすい。一枚絵の時点で目を引く情報量を持たせられるのは、作り手にとっても大きい。

■脇役の意外性として置かれることが多かった「男の娘」 性別を越境するキャラ自体は以前から存在したが、「男の娘」という言葉が広く流通していくのは2000年代以降である。初期は脇役の意外性として置かれることが多く、たとえば『STEINS;GATE』の漆原るかや、『バカとテストと召喚獣』の木下秀吉のように、「見た目の印象」と「性別」のズレがキャラクターのフックとして機能していた。

そこから近年は、物語の中心に据えられたり、作品の顔になるキャラクターとして描かれたりするケースも増えている。2024年夏にはノイタミナ枠で『先輩はおとこのこ』が放送され、花岡まことが主人公として物語を牽引した。原作はLINEマンガで累計2億2000万ビューを超えたとされ、2025年2月には劇場版も公開されるなど、大きな広がりを見せている。

ただ、ここで注目したいのは「目立つ作品が出てきた」という事実そのものよりも、「記号の使い方」が変化している点だ。かつての「男の娘」は、「実は男だった」と明かされるインパクトに重心を置く描かれ方が多かった。見た目とのズレで受け手を惹きつけ、その瞬間が面白さのピークになる。もちろん今も、他のキャラクターが「え、男なの!?」と反応する場面込みでインパクトを作る作品はあるし、そうした設計が機能する場面も多い。

■『先輩はおとこのこ』が示した“主題化” 一方で近年は、そこからさらに踏み込む例も出てきた。先ほど触れた『先輩はおとこのこ』の花岡まことは、その代表だろう。まことは可愛いものが好きで、学校ではセーラー服にロングヘアのウィッグで過ごしている。この作品では「男の娘であること」が一発の意外性では終わらない。そこを入口にして、本人の迷いだけでなく、家族や友人との関係まで掘り下げ、葛藤と成長を物語の中心に据えている。主役として、属性がストーリーの柱になる設計だ。

同時に、冒頭で触れた綺羅羅や乃依のように、「男の娘であること」が主題ではないキャラクターもいる。彼らは、過度な説明をせずとも成立する“キャラづけの一要素”として置かれていた。アバターや配信文化の広がりによって「見た目」と「声」や「中身」の組み合わせが一致しない（させない）ことが日常の感覚として珍しくなくなったことも、「男の娘」という属性の置きやすさを後押ししているのだろう。

つまり「男の娘」属性は、物語を動かす主役の柱にもなれるし、サブキャラのフックとして輪郭を立てる役割にも使える。特定のジャンルに縛られず、役割のレンジが広がっている点が、いまの変化だと言っていい。この“属性の汎用化”とも言える歩みは、「ツンデレ」属性と少し重なるところがあるように思う。

■「ツンデレ」に近い汎用性が生まれつつある？ かつてラブコメのヒロイン（メイン、サブを問わず）のお約束として機能していたツンデレ属性は、いまやバトルでもSFでも日常系でも、キャラクターに掛け合わせる一要素として定着している。ポイントは、その属性がキャラクターの全体を支配しないことだ。必要な場面で効かせつつ、物語の主軸は別の要素に譲れる。だからこそ、ジャンルを越えて馴染みやすいのだろう。

たとえば同じギャップ系でも、ヤンデレは性質が少し違う。執着や独占欲が行動原理になりやすく、そこを薄めると成立しにくい一方、前に出すと物語の重心が一気に引き寄せられる。コメディや青春群像劇に混ぜ込むことも不可能ではないが、相手キャラとの関係性を深く掘り、感情の振れ幅を丁寧に扱う前提が生まれるぶん、使いどころは選ぶ属性だ。

その点、「男の娘」にはツンデレに近い汎用性が生まれつつある。「男の娘×バトルアクション」「男の娘×青春」といった掛け算が成立しやすいのは、それ自体がキャラクターの本質を占有しないからだ。前に出しても、引っ込めてもよい。主題にも装飾にもなれるレイヤーとして運用できる可変性こそが、近年の置かれ方の広がりにつながっているのかもしれない。

表現と受容の両面で選択肢が広がっていく流れが重なる限り、“男の娘”は作品ジャンルを問わず、さまざまなかたちで登場し続けるのではないだろうか。（文＝すなくじら）