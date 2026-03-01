子猫が先住猫ちゃんのしっぽで遊ぶ姿が可愛いと話題になっています。動画には「かわいい♡」「優しい兄たんだね」等のコメントが寄せられ5.5万回以上再生されているようです。

【動画：先住猫のしっぽを見つめる子猫→アタックをしかけてみると…微笑ましいやり取りの様子】

にぼしくんとどんぐりくん

Instagramアカウント「にぼしとどんぐり」に投稿されたのは、マンチカンのにぼしくんと、スコティッシュフォールドのどんぐりくんのある日の様子です。どんぐりくんはにぼしくんの弟的存在なんだそう。

この日、どんぐりくんは、にぼしくんのふわふわのしっぽで遊びたそうな様子だったのだとか。にぼしくんのしっぽをじっと見つめていたといいます。

しっぽで遊んでもらう子猫

どんぐりくんは、にぼしくんのしっぽをつかまえようとアタック！にぼしくんは、どんぐりくんがじゃれついてきても怒ることなく、その後もしっぽでじゃらしてあげていたそう。飼い主さんも、にぼしくんの優しさを感じた瞬間だったといいます。

その後、はしゃぎすぎたどんぐりくんをにぼしくんが軽くたしなめているような姿もあったとか。まだまだお兄ちゃん猫には勝てないどんぐりくんでした。

わんぱくな弟とお兄ちゃん

Instagramアカウント「にぼしとどんぐり」では、穏やかなお兄ちゃん猫のにぼしくんとわんぱくなどんぐりくんの、可愛いコンビの日常が投稿されているようです。出会った当初は警戒モードだった2匹ですが、今ではすっかり兄弟らしい雰囲気に。

どんぐりくんはにぼしくんのことが大好きで、にぼしくんに遊んでほしくていつもちょっかいをかけているそうです。どんぐりくんのわんぱくさに手を焼きながらも、にぼしくんはいつも優しく見守っているのだとか。

最初にご紹介した投稿は5.5万回以上再生され「かわいい♡」「ずっと見ていられる！」等のコメントが寄せられ、2匹の可愛いやりとりに思わず悶絶してしまう人が続出していたようです。

また、「優しい兄たんだね」等のコメントも寄せられており、にぼしくんの優しい態度に感心する声もあったようでした。

Instagramアカウント「にぼしとどんぐり」では、2匹の日常のワンシーンが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「にぼしとどんぐり」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。