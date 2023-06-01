「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」「いよいよ心配」
日本サッカー界に、またしても心配な一報がもたらされた。
ボルシアMGに所属する日本代表DFの高井幸大が、２月28日に開催されたブンデスリーガ第24節のウニオン・ベルリン戦でメンバー外となったのだ。クラブは「軽度の肉離れで、急遽欠場となる」と発表している。
重傷ではないとのリリースだが、状態次第では、昨年６月以来の復帰が期待されていた日本代表の３月シリーズ招集に影響が出る可能性もある。
現在、その森保ジャパンは町田浩樹、南野拓実、久保建英、遠藤航、板倉滉ら怪我人が続出している。前日には、同じブンデスリーガのバイエルンでプレーするDF伊藤洋輝の肉離れが発表されたばかりだ。
連日の悲報に、SNS上では次のような声が上がった。
「高井まで怪我かよ...」
「まじやばいって」
「大丈夫かーー。軽傷っぽいしお大事に！」
「高井って屈強なイメージだったけど海外行ってから怪我がち？」
「高井も怪我なのか。日本人選手どーーなってんのよ。 マジでお祓い行って」
「ほんとに日本代表のCB陣どーなっとるんよ。呪われすぎだろまじで」
「怪我しすぎやろ」
「マジで日本代表DF陣ピンチすぎる」
「高井選手まで負傷とは、代表の守備陣がいよいよ心配だね」
すぐに復帰できるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
