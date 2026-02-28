りくりゅうペアの“続報”に期待…「情報更新お願いします！」3月世界選手権の辞退に「満身創痍なんだろうね」【冬季五輪】

りくりゅうペアが3月の世界選手権を辞退することを発表した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた三浦璃来・木原龍一のりくりゅうペアが、3月の世界選手権（チェコ・プラハ）の出場を辞退することになったと発表された。

【写真】「カナダまで飛んで帰れるよ！」りくりゅう三浦璃来の大ジャンプを見る

2人は日本スケート連盟を通じてコメントを発表。同公式Xでは「このたび、世界選手権への出場を辞退させていただくことにいたしました。今シーズンはオリンピックを大きな目標としており、シーズン開幕前から世界選手権に出場するかどうかについてはまったく考えていませんでした。オリンピックで金メダルを獲得することができたことから、その後すぐに世界選手権に向けて、心身のコンディションをオリンピック前の状態まで戻すことはやはり難しいと判断し、辞退を決断いたしました」と綴られた文面を紹介した。

また、「今後に関してはシーズンが終わった後に私たち自身で発表させていただきます」と記されていた。