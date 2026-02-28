ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来の“りくりゅうペアの報奨金について、２８日に放送されたＭＢＳのトーク番組「せやねん」で出演者が話し合った。

２人が所属する木下グループから１人あたり報奨金２０００万円、ＪＯＣから７００万円、スケート連盟から７００万円がおくられることを伝え、山中真アナウンサーは報奨金は課税対象で、ＪＯＣと連盟からのものについては非課税で法律で決まっていると述べた。

レギュラー出演する吉本のベテラントミーズ雅は「２０００万もらうと贈与税かかるのよ」と指摘。山中アナは「税理士に聞きました」とし、「２０００万円のうち手取りはどうなるのか。会社からもらう場合は源泉徴収をして１６００万円ほどが手に入る、４００万円ほどが税金になる。社長のポケットマネーの場合は贈与になるので贈与税の場合は税率がもう少し高くなる。この場合１３００万円ほどが手に入る」と解説した。

雅は「７００万もとるの？！」とびっくり。山中アナは「とるというか、収める」と補足した。相方のトミーズ健は「オリンピックから帰ったばかりでこんな税金の計算なんか、さしたりなや！ゆっくりさしたげて」とツッコんだ。