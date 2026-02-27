【ポケットモンスター ウインド・ウェーブ】 2027年 発売予定 価格：未定

ポケモンは、Nintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」の公式サイトを公開した。

公式サイトではポケモンプレゼンツで公開されたトレーラーのほか、冒険の舞台、ポケモン、主人公についてなどが掲載。ポケモンの項目では新御三家ポケモンの詳しい生態なども確認できる。

