「ポケモン ウインド・ウェーブ」の公式サイトが公開！ 新御三家の詳しい生態も明らかにポムケンの首下の光は肺の発熱器官によるもの
【ポケットモンスター ウインド・ウェーブ】 2027年 発売予定 価格：未定
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、Nintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」の公式サイトを公開した。
公式サイトではポケモンプレゼンツで公開されたトレーラーのほか、冒険の舞台、ポケモン、主人公についてなどが掲載。ポケモンの項目では新御三家ポケモンの詳しい生態なども確認できる。
□「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」の公式サイト【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】
