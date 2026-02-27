女優、グラドルとして活躍中の山田かなさんが、3月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round7」に登場します。



【写真】妖艶な色気をまとう乱れ髪の山田かなさん

グラビア活動を軸に、多彩なフィールドで活躍を続ける山田さん。今回の撮影では、診察室や取調室のような非日常的なロケーションを舞台に、その表現力に披露しました。力強さの中に宿るしなやかさや躍動する生命力を感じさせるカットの数々。表現者としての彼女の真骨頂が詰まったグラビアに仕上がっています。



「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感、そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえる水着グラビアムック。モンスター級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載しています。



Round7号には、表紙に豊島心桜さんを迎え、裏表紙には岸みゆさん、中面には山崎あみさん、さくらももさん（Toi Toi Toi）が登場します。



【山田かなさんプロフィール】

やまだかな 30歳 1995年９月27日生まれ 千葉県出身 T156・B89(G)W60H94 高校卒業後に会社員などを経て、2021年に1stDVDをリリースしてデビュー。芸能活動中に在学していた理系の大学を卒業し、現在はグラビアのみならず、バラエティや映画出演など幅広く活躍中。趣味は筋トレなど身体を動かすこと 特技は料理、掃除 最新情報はInstagram（@maybe.yamada）、X（@maybe_yamada）